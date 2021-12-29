Правительство утвердило план действий на случай военного положения: украинцам запретят передвигаться по стране

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, где действует военное положение, передает УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

В документе сообщается, что введение запрета или ограничения осуществляется военным командованием на основании указа Президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Также военное командование вместе с военными администрациями (в случае их создания) самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления принимает решение о введении запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц, которое незамедлительно доводится до сведения населения через СМИ.

В решении указываются обстоятельства, которые сложились в Украине или в отдельных ее местностях, и неблагоприятные факторы военного характера, что создают угрозу для населения и существенно снижают уровень его жизнедеятельности.

В решении также отмечается:

- обоснование необходимости введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц

- сроки введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц

- перечень лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места пребывания или места жительства

- населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц

- другие мероприятия, что заключаются в обеспечении выполнения указа Президента Украины о ведении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях

Дополнение

Женщин из нового перечня специальностей будут призывать для несения воинской службы в случае введения военного положения, или в особый период во время мобилизации.



Контекст

Появился приказ Министерства обороны, которым был расширен перечень профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет.