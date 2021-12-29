Временное пребывание белорусов в Украине: правительство продлило срок действия

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правительство еще на год продлило действие проекта постановления о сроках временного пребывания граждан Республики Беларусь на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

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"Мы приняли решение, оно будет опубликовано. Конечно, правительство также держит на контроле такие вещи. Мы продлили еще на год, 180 дней продлили еще на год", — заявил премьер, отвечая на вопрос о продлении срока действия постановления.

Детали

Согласно решению Кабмина от декабря 2020 года, до 31 декабря 2021 года к гражданам Республики Беларусь не применяются ограничения относительно сроков временного пребывания, установленные подпунктом 2 пункта 2 порядка продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.

Также в соответствии с постановлением граждане Республики Беларусь, прибывшие в Украину на законном основании, могут временно находиться на ее территории не более 180 дней в течение 365 дней. Порядок исчисления указанного срока устанавливается МВД.

Упрощенный порядок оформления вида на жительство действовало для граждан Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности, специалистами в сфере информационных технологий, инноваций и членам их семей.