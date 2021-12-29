Внеочередное заседание ТКГ сегодня не состоится: на нем должны были рассмотреть нарушение режима “тишины”

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы сегодня не состоится. На нем должны были рассмотреть нарушение режима прекращения огня. Об этом журналисту УНН сообщил представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

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“Сегодня должно было состояться внеочередное заседание, посвященное нарушениям режима прекращения огня. Оно не состоится, потому что российская сторона посчитала его нецелесообразным. То есть, она не заинтересована в прекращении конфронтации на Донбассе”, - заявил Гармаш.

Детали

Спикер отметил, что Москва заняла позицию наблюдателя, и требует признать прямой диалог с “Донецком и Луганском”. Гармаш добавил, что для Кремля это очередная попытка заставить Украину признать “субъектность Донецка и Луганска”, и снять с себя ответственность за обострение сегодня на фронте.

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Ранее Гармаш заявил, что после 10 января на Донбассе стоит ожидать "серьёзной конфронтации", в качестве провокации Россия может задействовать вброс вроде истории с химическим оружием.



Гармаш не исключает использования химического оружия на Донбассе со стороны России и контролируемых ею боевиков.

Тем временем, за прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.