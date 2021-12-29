В США призвали завершить выбор главы САП. Заговорили о влиянии “коррумпированных сил”

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Посольство США в Украине призвало членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и принять правильное решение, утвердив свой собственный выбор главы САП. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“США призывает членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать работу, которую вам доверили”, - сказано в сообщении.

Контекст

21 декабря комиссия по отбору руководителя САП обнародовала результаты, но победителя не утвердила. Так, конкурсная комиссия обнародовала результаты конкурса, по которому детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор ОГП Андрей Синюк набрал 229 баллов.

22 декабря один из участников комиссии Роман Куйбида указал, что 5 членов конкурсной комиссии по отбору на руководящие должности в САП обратились к председателю комиссии, чтобы назначить очередное заседание на вечер 23 декабря. Члены комиссии, по его словам, также подтверждали свою возможность принять участие, следовательно, кворум должен быть. По его словам, спецпроверка претендентов, что якобы стала преградой для отбора, — проведена, и результаты у нас есть — справки об отсутствии препятствий для назначения на должности”.

22 декабря послы стран “Группы семи” (G7) в Украине обнародовали заявление, где выразили разочарование отказом назначенных Верховной Радой членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры определить победителя отбора на эту должность.

24 декабря члены конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь не смогли избрать главу ведомства.

Когда конкурс только стартовал, международные дипломаты заявляли, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.