Вице-премьер Верещук: правительство упростило пересечение КПВВ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга сообщила о том, что Кабмин отменил обязательную установку мобильного приложения “Вдома” для тех, кто пересекает КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе и на админчерте с Крымом, передает УНН.

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“Обязательность установления приложения "Дій вдома" очень осложняли жизнь наших людей, которые вынужденно находятся под оккупацией. Их фактически приравняли к иностранцам, что, на мой взгляд, недопустимо, ведь линия разграничения не является государственной границей. Это был лишний барьер в процессе реинтеграции наших граждан, пострадавших от российской оккупации. Поэтому мы убрали эту преграду", - прокомментировала вице-премьер.

Детали

Верещук добавляет, что приложение “Вдома” не нужно будет устанавливать с завтрашнего дня, то есть с 30 декабря 2021 года. Граждане, пересекающие КПВВ в сторону подконтрольной Украине территории, будут проходить бесплатное тестирование на COVID-19 прямо на пункте пропуска.

“Однозначно, эта новация будет улучшать удобство и комфорт пересечения КПВВ нашими гражданам и способствовать реинтеграционным процессам”, — резюмировала она.