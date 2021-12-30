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Сегодня состоится заседание СНБО

Сегодня состоится заседание СНБО

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня, 30 декабря, состоится Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт СНБО.

Детали

Заседание будет проводиться на фоне концентрации российских войск вблизи границ Украины, о котором сообщают военные разведки Украины и западных государств.

О том, какие вопросы предусмотрены для рассмотрения, не сообщают.

Добавим

Ранее заседание Совета национальной безопасности и обороны планировалось на среду, 29 декабря.

Дополнения

В то же время, адвокат 5-го президента, сейчас нардепа Петра Порошенко Илья Новиков на днях указывал, что СНБО якобы может применить санкции против Порошенко и арестовать его активы. 20 декабря Порошенко было сообщено по почте о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Сам он за границей.

При этом есть вопросы и наращивания Россией военной мощи на границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на днях сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Источник: УНН
Теги: СНБО
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