Путин и Байден сегодня проведут телефонный разговор

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией, сообщила CNN спикер Совета национальной безопасности Эмили Хорн, передает УНН.

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Лидеры двух стран обсудят ряд тем, в том числе будущие дипломатические отношения с Россией”, - говорится в ее заявлении.

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“Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатическую работу с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на военное наращивания России на границе с Украиной”, — заявила Хорн.