Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,21 -0,0158  EUR: 30,78 -0,0641 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
39240

Путин и Байден сегодня проведут телефонный разговор

Путин и Байден сегодня проведут телефонный разговор

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией, сообщила CNN спикер Совета национальной безопасности Эмили Хорн, передает УНН.

Детали

Лидеры двух стран обсудят ряд тем, в том числе будущие дипломатические отношения с Россией”, - говорится в ее заявлении.

Цитата

“Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатическую работу с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на военное наращивания России на границе с Украиной”, — заявила Хорн.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.