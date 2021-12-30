США готовы ответить, если Россия продолжит вторжение в Украину: разработан план усиления позиций НАТО

КИЕВ. 30 декабря. УНН. США готовы ответить, если Россия продолжит вторжение в Украину. Разработаны планы по усилению позиций НАТО в государствах-союзниках, в случае дальнейшего российского вторжения, особенно на восточном фланге. Об этом накануне журналистам сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, пишет УНН.

Цитата:

“Президент Байден также даст понять в разговоре с президентом Путиным, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути продвижения вперед, но мы также готовы ответить, если Россия продолжит вторжение в Украину”, — заявил чиновник.

“Мы разработали планы по усилению позиций НАТО в государствах-союзниках в случае дальнейшего вторжения, которое дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе и потребует корректировки сил и возможностей НАТО, особенно на восточном фланге. И мы готовы предоставить Украине дальнейшую помощь в защите ее территории и в ответ на потенциальную российскую оккупацию, если в ближайшие недели продолжится вторжение”, — подчеркнул он.

Детали

По словам официального лица, США согласовали действия с союзниками, чтобы ввести серьезные санкции в отношении российской экономики и финансовой системы, выходящие далеко за рамки того, что было введено в 2014 году, — о чем Байден также даст понять Путину.

В то же время — и, со слов чиновника, Байден подчеркнет это Путину — США едины с союзниками в своей готовности вести “принципиальную дипломатию” с Россией.

“Президент Байден ясно даст понять, что существует дипломатический путь к разрядке напряженности в регионе, если президент Путин заинтересован в том, чтобы пойти по нему”, — сказал спикер.

А после разговора, по его словам, США предоставят подробную информацию своим союзникам и партнерам, чтобы скоординировать дальнейшие шаги и оценить положение дел.

Контекст

Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией.

Звонок состоится по просьбе российской стороны.

Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским для согласования позиций.