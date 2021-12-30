США, Германия, Франция и Великобритания подтвердили консенсус о последствиях для России в случае агрессии

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне провел телефонный разговор с коллегами, министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании. Стороны обсудили возможную агрессию России против Украины. О деталях разговора сообщил пресс-секретарь Белого дома Нед Прайс, пишет УНН.

Цитата

"Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен сегодня поговорил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус между союзниками и партнерами о наложении массовых последствий и серьезных издержек на Россию за такие действия", — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Детали

Так же по словам Прайса стороны подтвердили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Секретарь и его коллеги также обсудили темпы развития ядерной программы Ирана, давление со стороны Китая и усилия Ливии по организации национальных выборов.

Добавим

Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, в том числе будущие дипломатические отношения с Россией.

Звонок состоится по просьбе Русской стороны.

Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с президентом Владимиром Зеленским для согласования позиций.

Что было раньше

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.