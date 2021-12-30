Москва представила свой график переговоров со США, НАТО и ОБСЕ о "гарантиях безопасности"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Представительница МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг представила график встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ по так называемым "гарантиям безопасности", которых Москва требует от Запада, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Что касается предложенных нами проектов международно-правовых документов – это двусторонний договор США и соглашение со странами-членами НАТО – то оно состоится в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января. Затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ, […] с российской стороны будут разложены развернутые оценки нынешней нетерпимой ситуации в области военной безопасности в Европе", — сообщила Захарова.

Детали

Так, она уточнила, что 10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственной делегации России и США. В повестке дня — два российских проекта о "гарантиях безопастности".

"В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны твердых правовых гарантий безопастности Российской Федерации, непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружения у рубежей нашей страны", — заявила она.

По словам Захаровой, дальнейшие шаги РФ будет определять "в зависимости от готовности США и НАТО к предметному разговору по нашим законным обеспокоенностям".

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США отметили, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.

Добавим

Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией.

Звонок состоится по просьбе Русской стороны.

Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с президентом Владимиром Зеленским для согласования позиций.