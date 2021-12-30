Вице-канцлер Германии не исключает остановку "Северного потока-2"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек поддержал решение правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении спорного газопровода "Северный поток-2" и рассматривать его исключительно с юридической точки зрения. Однако он не исключил возможности остановки проекта, в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, пишет УНН со ссылкой на DW.

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"Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом", - заявил Хабек в выпуске передачи heute journal немецкого телеканала ZDF в вечером в среду, 29 декабря.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - отметил заместитель главы правительства ФРГ.

Детали

По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на эти цели 150 миллионов евро.

В то же время депутат фракции "Союз-90"/"зеленые" и член комитета бундестага по внешней политике Омид Нурипур по-прежнему считает "Северный поток-2" неправильным решением, но уже не видит никаких возможностей в политической сфере для остановки проекта. Его партия всегда выступала против трубопровода, сказал он в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в четверг, 30 декабря.

"Основные политические решения, к сожалению, уже были приняты в прошедшие годы. Если эксплуатация газопровода в конечном счете будет совместима с законом, я не вижу особых возможностей ему препятствовать, даже несмотря на то, что я по-прежнему нахожу проект неправильным", - сказал политик.

Дополнение

Газопровод "Северный поток - 2", предназначенный для транспортировки российского газа в Европу по дну Балтийского моря, полностью готов к введению в эксплуатацию, заявил накануне глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. По словам Миллера, во второй половине дня 29 декабря "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия ожидает на сертификацию "Северного потока-2" в первой половине 2022 года.

Между тем в середине декабря глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Хоманн заявил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения о сертификации "Северного потока-2" принято не будет. Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что она станет возможной только после того, как оператор, базирующийся в швейцарском городе Цуг, предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.