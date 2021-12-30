Глава МИД Германии не спешит отвечать о поставках оружия в Украину

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в общении с немецким агентством dpa не смогла дать ответ на вопрос о поставках оружия в Украину, пишет УНН.

Детали

Так, у министра спросили, возможна ли поставка оружия Украине для самообороны. Ранее такую возможность не исключал сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек.

Бербок на это ответила, что страны «Группы семи» и Европейский союз ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на украинской границе и нарушение международного права и суверенитета Украины будет иметь масштабные политические и экономические последствия для России.

«Если собрать вместе все варианты действий, то получится длинный список. Но сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Это можно сделать только дипломатическим путем - в рамках Нормандского формата, а также в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ», - сказала она.

Журналист уточнил, означает ли это отказ от любых поставок оружия в Украину. Бербок на это ответила, что «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине больше безопасности».

Контекст

В мае сопредседатель немецких “Зеленых”, которые в настоящее время вошли в коалицию для формирования нового правительства ФРГ, Роберт Хабек во время визита в Киев заявил, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений. При этом Хабек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.

Впрочем, слова политика вызвали резкую критику как в рядах партии "Зеленых", так и других политических сил - Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии "Зеленых" дистанцировались от слов сопредседателя партии.

Однако Роберт Хабек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции. Хабек выразил понимание критики его идеи из рядов своей партии, однако указал и на то, что "Зеленые" имеют "длительную традицию помощи Украине”.

Хабек, который совершил визит на линию разграничения на Донбассе, отметил, что Германия могла бы поставлять Украине приборы ночного видения, средства для разведки, обезвреживания взрывоопасных предметов, средства медицинской эвакуации.

На заявления политика отреагировали в немецком правительстве. Так, тогдашний представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что действующее на тот момент правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружение.

Добавим

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил о блокировке Германией поставки оружия Киеву по линии НАТО.

Резников сообщил Financial Times, что “Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противотанковых винтовок и против снайперских систем через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам”. Однако, как указано, Германия с тех пор смягчила позицию по первому пункту, считая это оружие несмертоносным.

Позже немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки оборонительного вооружения в Украину через НАТО.