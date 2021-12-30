В Германии спрогнозировали, вернется ли Россия в G7
Анналена Бербок
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Пока нет предпосылок для возвращения России, исключенной из "Группы восьми" после незаконной аннексии Крыма, назад за стол. Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью агентству dpa, пишет УНН.
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"Конечно, очень болезненно, что Россия исключила себя из этого круга (стран — ред.) путем аннексии Крыма. После агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что мы не можем просто продолжать повестку дня экономической политики на этой основе. В настоящее время не предвидится, когда Россия сможет вернуться за стол — в любом случае, нынешняя эскалация не облегчает ситуацию", — сказала министр.
Детали
Так, в 2022 году Германия должна сменить Великобританию на посту председателя "Группы семи".
По словам Бербок, в качестве председателя Германии важно пригласить в качестве гостей на встречи лидеров те страны, которые "не только хотят инвестировать в будущее, но и выступают за экономическое развитие на основе общих ценностей, таких как свобода и верховенство закона".
Так, что качается двух предстоящих встречах министров иностранных дел G7 Германия думает о том, чтобы пригласить на одну из них страны Африки, а другую посвятить Тихоокеанскому региону.
Добавим
Россия входила в состав "Группы восьми" до 2014 года, однако после окупации Крыма была исключена из группы.