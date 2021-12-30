В Германии спрогнозировали, вернется ли Россия в G7

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Пока нет предпосылок для возвращения России, исключенной из "Группы восьми" после незаконной аннексии Крыма, назад за стол. Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью агентству dpa, пишет УНН.

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"Конечно, очень болезненно, что Россия исключила себя из этого круга (стран — ред.) путем аннексии Крыма. После агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что мы не можем просто продолжать повестку дня экономической политики на этой основе. В настоящее время не предвидится, когда Россия сможет вернуться за стол — в любом случае, нынешняя эскалация не облегчает ситуацию", — сказала министр.

Детали

Так, в 2022 году Германия должна сменить Великобританию на посту председателя "Группы семи".

По словам Бербок, в качестве председателя Германии важно пригласить в качестве гостей на встречи лидеров те страны, которые "не только хотят инвестировать в будущее, но и выступают за экономическое развитие на основе общих ценностей, таких как свобода и верховенство закона".

Так, что качается двух предстоящих встречах министров иностранных дел G7 Германия думает о том, чтобы пригласить на одну из них страны Африки, а другую посвятить Тихоокеанскому региону.

Добавим

Россия входила в состав "Группы восьми" до 2014 года, однако после окупации Крыма была исключена из группы.