Адвокат о переводе Саакашвили в тюрьму: его посадили в коляску, одурманенного снотворными

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Адвокат третьего президента Грузии Ника Гварамия заявил, что Михаил Саакашвили не оказывал сопротивление сотрудникам Пенитенциарной службы при переводе в руставськую тюрьму, поскольку чувствовал слабость, имел высокое давление и был под влиянием снотворных, передает УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Детали

Как отметил Гварамия, Саакашвили с самого начала объяснили, что его перевозят в пенитенциарное учреждение в Рустави. Однако, по словам Гварамии, Саакашвили также предупредили, что если в дороге ему станет плохо, его доставят в медицинское учреждение Глданской тюрьмы.

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“К нему пришли с инвалидной коляской, посадили в нее, у него не было возможности сопротивляться. Во-первых, он был одурманен, видимо, он был под воздействием снотворных, и он имел высокое давление. Как он сказал мне ранее, в случае волнения ему, мол, могло бы стать хуже, поэтому он не сопротивлялся.

Ему сказали, что везут его в Рустави, но если по дороге ему станет плохо, его увезут в Глдани. Это прямая угроза пыток", - заявил Гварамия.

Дополнение

Этой ночью адвокат бывшего президента Грузии Саакашвили заявил о его похищении. По его словам, он исчез из Горийской больницы.

Позже Депутат Верховной Рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика “насильно похитили из городской больницы” и вывезли в Руставскую тюрьму.

Контекст

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Так, 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В заключении отметили, что из - за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике - серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.