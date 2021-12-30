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Суд смягчил обязанности нардепа Юрченко

Суд смягчил обязанности нардепа Юрченко

Александр Юрченко

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд ослабил обязанности, возложенные на народного депутата Александра Юрченко, которого исключили из фракции “Слуга народа”, обвиняемого вместе с помощником в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Цитата

“Суд постановил возложить на него дополнительные обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, а именно: воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства и экспертами в этом уголовном производстве. Срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, — до 28.02.2022 включительно”, — говорится в сообщении.

Детали

Добавим, что из-за того, что 21 декабря истек срок, больше не действуют ранее примененные обязанности:
- явки к прокурору, в суд по первому требованию
- сдачи документов, что дают право на выезд за границу
- воздержание от общения с другим обвиняемым

Коллегия судей ВАКС также рассмотрела и частично удовлетворила ходатайство прокурора САП о изменении меры пресечения, путем возложения дополнительных обязанностей наряду с примененной мерой пресечения в виде залога, для помощника Юрченко.

Соответственно, обвиняемый обязан: воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

“Срок действия обязанностей — до 28.02.2022 включительно", - отмечается в сообщении.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что также во время судебного разбирательства продолжено исследование доказательств стороны обвинения, в частности материалов оперативно-розыскных мероприятий.

Дополнение

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.

ВАКС отправил Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Позже за него внесли залог в полном объеме.

В августе этого года в суд был направлен уже и обвинительный акт в отношении бывшего "слуги" и его посредника.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, нардепы
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