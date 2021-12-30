Суд смягчил обязанности нардепа Юрченко

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд ослабил обязанности, возложенные на народного депутата Александра Юрченко, которого исключили из фракции “Слуга народа”, обвиняемого вместе с помощником в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Цитата

“Суд постановил возложить на него дополнительные обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, а именно: воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства и экспертами в этом уголовном производстве. Срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, — до 28.02.2022 включительно”, — говорится в сообщении.

Детали

Добавим, что из-за того, что 21 декабря истек срок, больше не действуют ранее примененные обязанности:

- явки к прокурору, в суд по первому требованию

- сдачи документов, что дают право на выезд за границу

- воздержание от общения с другим обвиняемым

Коллегия судей ВАКС также рассмотрела и частично удовлетворила ходатайство прокурора САП о изменении меры пресечения, путем возложения дополнительных обязанностей наряду с примененной мерой пресечения в виде залога, для помощника Юрченко.

Соответственно, обвиняемый обязан: воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

“Срок действия обязанностей — до 28.02.2022 включительно", - отмечается в сообщении.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что также во время судебного разбирательства продолжено исследование доказательств стороны обвинения, в частности материалов оперативно-розыскных мероприятий.

Дополнение

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.

ВАКС отправил Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Позже за него внесли залог в полном объеме.

В августе этого года в суд был направлен уже и обвинительный акт в отношении бывшего "слуги" и его посредника.