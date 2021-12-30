Данилов заявил, что в мае СНБО может внести в реестр первых олигархов

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором внесут первые фамилии в реестр олигархов, может пройти 20-25 мая следующего года. Об этом рассказал Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“20-25 мая мы можем на заседании СНБО иметь первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО в соответствии с действующим законодательством”, — рассказал Данилов.

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Правительство утвердило план борьбы с олигархами.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что первые заседания Совета национальной безопасности и обороны на которых будут официально признавать украинских олигархов, могут состояться во второй половине мая 2022 года.

Контекс

Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство правок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных правок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений — от нардепов от “Европейской солидарности” и “Оппозиционной платформы — За жизнь” — об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.

Впоследствии в “Слуге народа” заявили, что в Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах.

Оборонный комитет, являющийся главным для рассмотрения законопроекта, должен был 22 октября собраться для рассмотрения вопроса. Глава ВР Руслан Стефанчук заявлял, что подпишет документ, если по итогам этого заседания выяснится, что замечания к тому, как был принят законопроект, “несущественны”. Если же нет - должна быть применена ст. 131 Регламента ВР. И Комитет ВР рекомендовал переголосовать три поправки в законе об олигархах.