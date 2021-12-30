Начался телефонный разговор Байдена и Путина

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Начался телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Известно, что инициатором переговоров был президент России. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Белом доме, телефонный разговор начался в 22:35 по киевскому времени.

Дополнение

Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией.

Звонок совершился по просьбе русской стороны.