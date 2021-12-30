Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,21 -0,0158  EUR: 30,78 -0,0641 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11820

Начался телефонный разговор Байдена и Путина

Начался телефонный разговор Байдена и Путина

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Начался телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Известно, что инициатором переговоров был президент России. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Белом доме, телефонный разговор начался в 22:35 по киевскому времени.

Дополнение

Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией.

Звонок совершился по просьбе русской стороны.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.