Новости: Политика
30 декабря 2021, 23:15 • Юлиана Росковинская • 11820
Начался телефонный разговор Байдена и Путина
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Начался телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Известно, что инициатором переговоров был президент России. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Белом доме, телефонный разговор начался в 22:35 по киевскому времени.
Дополнение
Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией.
Звонок совершился по просьбе русской стороны.
Источник: УНН
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