Байден назвал Путину два подхода США к действиям России

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Джо Байден назвал президенту Владимиру Путину два подхода США к России. Они будут зависеть от дальнейших действий Москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника в Белом доме.

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“Президент Джо Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период. Первый-это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Другой путь в большей степени сфокусирован на сдерживании, включая серьезные затраты и последствия, если Россия выберет вариант вторжения в Украину. Эти расходы включают экономические меры”, — заявил он.

Детали

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, отметил представитель администрации.

Соединенные Штаты продолжают считать, что другие страны сами имеют право принимать решение о возможном присоединении к НАТО, несмотря на мнение России о потенциальном дальнейшем расширении Североатлантического альянса, подчеркнул чиновник.