В ВР зарегистрирован законопроект о присвоении особого статуса нардепам-основателям независимости Украины

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект "О статусе народного депутата — основателя государственной независимости Украины". Об этом сообщили в пресс-службе ВР, передает УНН.

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"В случае принятия закона народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус. Эта практика распространена во многих странах мира. Где-то их называют "отцами-основателями", где "подписантами". А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус "Основателя государственной независимости Украины", — говорится в сообщении.

Напомним

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