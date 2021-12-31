Минцифры сможет блокировать платежи по программе "еПоддержка"
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уполномочил Министерство цифровой трансформации блокировать платежи по программе “еПоддержка” в случае нарушения условий программы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на изменения в постановлении правительства №1272.
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“В случае получения информации, в том числе от правоохранительных органов, о нарушении субъектом хозяйствования условий, определенных настоящим порядком, Минцифры блокирует участие в программе “еПоддержка” таких субъектов хозяйствования”, — говорится в документе.
Дополнение
2 декабря народные депутаты приняли закон, которым предлагается, в частности, выплатить 1 тысячу гривен всем полностью вакцинированным от коронавируса украинцам.
8 декабря его подписал президент.
Предусматривают, что, начиная с 19 декабря, каждый кто ввел две дозы вакцины — сможет получить тысячу гривен через портал “Дия”.
Деньги можно будет потратить на:
• абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
• билет в кинотеатр или театр;
• поход в музей;
• книги;
• билет на железнодорожные или авиаперевозки.
Напомним, средства на программу "еПоддержка" освободили от налога и военного сбора.