Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,28 0,0705  EUR: 30,92 0,1466 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7590

Минцифры сможет блокировать платежи по программе "еПоддержка"

Минцифры сможет блокировать платежи по программе "еПоддержка"

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уполномочил Министерство цифровой трансформации блокировать платежи по программе “еПоддержка” в случае нарушения условий программы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на изменения в постановлении правительства №1272.

Цитата

“В случае получения информации, в том числе от правоохранительных органов, о нарушении субъектом хозяйствования условий, определенных настоящим порядком, Минцифры блокирует участие в программе “еПоддержка” таких субъектов хозяйствования”, — говорится в документе.

Дополнение

2 декабря народные депутаты приняли закон, которым предлагается, в частности, выплатить 1 тысячу гривен всем полностью вакцинированным от коронавируса украинцам.

8 декабря его подписал президент.

Предусматривают, что, начиная с 19 декабря, каждый кто ввел две дозы вакцины — сможет получить тысячу гривен через портал “Дия”.

Деньги можно будет потратить на:

• абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
• билет в кинотеатр или театр;
• поход в музей;
• книги;
• билет на железнодорожные или авиаперевозки.

Напомним, средства на программу "еПоддержка" освободили от налога и военного сбора.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.