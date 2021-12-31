Азаров через суд хочет избавиться от санкций СНБО

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывший премьер-министру Украины Николай Азаров просит Окружной административный суд Киева признать противоправной бездеятельность СНБО из-за непринятия решения об отмене санкций в отношении него. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Цитата

“Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что среди требований иска — признать противоправной бездеятельность СБУ, которая, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п. 2 из Приложения 1 решения СНБО Украины “О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)” от 19 марта 2021 года, введенного в действие Указом Президента Украины от 9 апреля 2021 года № 151/2021.

“Также Николай Азаров просит суд признать противоправной бездеятельность СНБО Украины по непринятию Решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение”, — отмечается в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в частности бывших высокопоставленных должностных лиц Украины.



Что предшествовало

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции к ряду бывших чиновников и лиц, способствующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.