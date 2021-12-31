В Европарламенте призвали ЕС активно участвовать в переговорах с РФ касательно Украины

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Европейский союз должен активно участвовать в переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" России, в частности в вопросах, касающихся Украины. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью изданиям медиа группы Funke, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

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"ЕС должен сидеть за столом переговоров о будущей архитектуре безопасности Европы в качестве одной из главных заинтересованных сторон", - сказал Вебер.

Для этого, по его словам, "необходимо единство стран ЕС, а также эмансипация ЕС в области внешней политики и политики безопасности".

"Мы должны быть не просителем, а фактором власти", - сказал Вебер. Однако это сработает только в том случае, если у всех стран ЕС будет желание сделать это и будет единство, считает он.

Детали

Вебер считает важным шагом возобновление переговоров между западным сообществом и российским руководством.

"Во многом неприемлемые требования Кремля не составляют основу переговоров", - считает европейский политик. Напротив, по его мнению, должна быть "дискуссия на равных, уважающая интересы и суверенитет всех государств".

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В состоявшемся накануне телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, отметил представитель администрации.

Будущие переговоры должны пройти в январе, после рождественских праздников.

Отметим, что ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопастности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.