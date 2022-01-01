С сегодняшнего дня вводится в действие Закон Украины “Об основах национального сопротивления”

КИЕВ. 1 января. УНН. Закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу 1 августа 2021 года и вводится в действие с 1 января 2022 года, сообщает УНН.

Детали

Установлено, что национальное сопротивление — комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются с целью содействия обороне Украины путем максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание и отпор агрессии и нанесения противнику неприемлемые потери, учитывая на которые он будет вынужден прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Законом также определено:

состав, цель и задачи национального сопротивления;

основы построения, организации и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;

порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

организацию системы руководства национальным сопротивлением;

порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и движения сопротивления;

полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;

финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;

социальной и правовой защите лиц, участвующих в национальном сопротивлении;

ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления планируется осуществлять за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством источников.

Составляющими национального сопротивления в законе определена территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Движение сопротивления — система военных, информационных и специальных мер, организация, планирование, подготовка и поддержка которых осуществляется с целью восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности во время отпора вооруженной агрессии против Украины.

Территориальная оборона основывается на принципах территориальности, массовости, минимального времени на развертывание и приведение подразделений территориальной обороны в готовности к действиям, единоначалия, централизации управления и децентрализации и контролируемой автономности применения сил и средств территориальной обороны, активности, решительности и непрерывности ведения территориальной обороны, настойчивости в достижении цели территориальной обороны, согласованного, совместного применения сил и средств, привлеченных к ведению территориальной обороны, непрерывности взаимодействия сил и средств территориальной обороны, всестороннего учета и полного использования моральных и психологических факторов.

Она состоит из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих. Военная составляющая территориальной обороны включает в себя органы военного управления, воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, другие силы и средства сил безопасности и сил обороны, которые привлекаются к выполнению задач территориальной обороны.

Гражданская составляющая территориальной обороны включает государственные органы, органы местного самоуправления, привлекаемые к территориальной обороне.

Военно-гражданская составляющая территориальной обороны включает штабы зон (районов) территориальной обороны и добровольческие формирования территориальных общин, которые привлекаются к территориальной обороны.

Определено, что основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению есть их общевойсковая подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу, основывается на принципах высокой мотивационной привлекательности и согласуется с процессом трансформации системы комплектования по призыву в соответствии с принципами и лучших практик государств — членов НАТО.

Общевойсковая подготовка граждан Украины заключается в овладении базовыми общевойсковыми знаниями, практическими умениями и навыками и делится на начальную и базовую подготовку.