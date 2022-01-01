Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,28 0,0000  EUR: 30,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4560

Министром финансов в Нидерландах назначили женщину

Министром финансов в Нидерландах назначили женщину

КИЕВ. 1 января. УНН. Министром финансов в Нидерландах назначили Сигрид Кааг. Она стала первой женщиной, возглавившей казначейство в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Сигрид Кааг возглавляет партию “Демократы 66” в Нидерландах. В новом Кабинете премьер-министра Марка Рютте она заменит Вопке Хукстра с “Христианско-демократической партии”.

Она заявила, что у нее весьма амбициозные планы на будущее — она будет бороться не только за Нидерланды, но и за всю Европу.

Цитата

“У нас амбициозные планы на ближайший период. Нидерланды отстаивают важный выбор и инвестиции в образование, климат и сильную Европу. Роль министра финансов имеет решающее значение в ответственной реализации этих планов”, — заявила Кааг.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.