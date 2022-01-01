Министром финансов в Нидерландах назначили женщину

КИЕВ. 1 января. УНН. Министром финансов в Нидерландах назначили Сигрид Кааг. Она стала первой женщиной, возглавившей казначейство в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Сигрид Кааг возглавляет партию “Демократы 66” в Нидерландах. В новом Кабинете премьер-министра Марка Рютте она заменит Вопке Хукстра с “Христианско-демократической партии”.

Она заявила, что у нее весьма амбициозные планы на будущее — она будет бороться не только за Нидерланды, но и за всю Европу.

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“У нас амбициозные планы на ближайший период. Нидерланды отстаивают важный выбор и инвестиции в образование, климат и сильную Европу. Роль министра финансов имеет решающее значение в ответственной реализации этих планов”, — заявила Кааг.