Президент назначил командующего Сил территориальной обороны ВСУ

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Украины.

Детали

Сообщается, что 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины “Об основах национального сопротивления”. Согласно этому закону ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Справка

Юрий Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово в 2001-2002 годах. С 2014 года он принимал участие в составе сил и средств, которые привлекаются к антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.

С июня 2014 года по январь 2015-го Галушкин исполнял обязанности командующего Высокомобильных десантных войск, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.

С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 года — заместителя главного инспектора.

Цитата

“За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней”, — говорится в сообщении.