Байден заявил, что предупредил Путина об усилении присутствия США в Европе

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что предупредил своего российского коллегу Владимира Путина, что шаги против Украины приведут к санкциям и усилению присутствия США в Европе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Я ясно дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то шаги, если он войдет в Украину, то будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и придется заплатить высокую цену”, — сказал Байден.

Детали

На вопрос, грозят ли Москве санкции, з то что она держит войска на границе, Байден сказал: “Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы дали понять, что он не может — подчеркиваю, не может — двигаться в Украину”.

Байден сказал, что Путин договорился о “трех крупных конференциях” в следующем месяце с высокопоставленными сотрудниками, чтобы помочь найти решение, и сказал, что он ожидает прогресса от этих переговоров. Однако он добавил: “Я ясно дал понять, что это может сработать только в том случае, если он снизит эскалацию”.

Дополнение

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился 50 минут.



Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал российского лидера к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Президент США также пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину.

Байден также в разговоре с Путиным предупредил о санкциях в случае вторжения в Украину, в ответ президент РФ сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений с США.