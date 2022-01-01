Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,28 0,0000  EUR: 30,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2805

Франция начала председательство в Совете ЕС

Франция начала председательство в Совете ЕС

КИЕВ. 1 января. УНН. Франция начала председательство в Совете Европейского союза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство Европы и иностранных дел.

Цитата

“Каждое государство-член меняет пост председателя Совета Европейского Союза на шесть месяцев. С 1 января по 30 июня 2022 года Франция будет председательствовать в Совете ЕС”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что президиум Совета организует встречи, вырабатывает компромиссы, делает выводы и обеспечивает согласованность и непрерывность процесса принятия решений. Он обеспечивает хорошее сотрудничество между всеми государствами-членами и обеспечивает отношения Совета с европейскими институтами, в частности, с Комиссией и Европейским парламентом.

Дополнение

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция начнет кампанию по отмене смертной казни во всем мире в рамках своего будущего председательства в Европейском Союзе.

В интервью УНН вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что Украина сможет рассчитывать на “более амбициозные” формулировки относительно европейской интеграции при председательстве в Совете ЕС Франции в 2022 году.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Франция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.