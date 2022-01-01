Франция начала председательство в Совете ЕС

КИЕВ. 1 января. УНН. Франция начала председательство в Совете Европейского союза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство Европы и иностранных дел.

Цитата

“Каждое государство-член меняет пост председателя Совета Европейского Союза на шесть месяцев. С 1 января по 30 июня 2022 года Франция будет председательствовать в Совете ЕС”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что президиум Совета организует встречи, вырабатывает компромиссы, делает выводы и обеспечивает согласованность и непрерывность процесса принятия решений. Он обеспечивает хорошее сотрудничество между всеми государствами-членами и обеспечивает отношения Совета с европейскими институтами, в частности, с Комиссией и Европейским парламентом.

Дополнение

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция начнет кампанию по отмене смертной казни во всем мире в рамках своего будущего председательства в Европейском Союзе.

В интервью УНН вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что Украина сможет рассчитывать на “более амбициозные” формулировки относительно европейской интеграции при председательстве в Совете ЕС Франции в 2022 году.