Украина в первом квартале 2022 года ждет поставок из США очередного катера типа Island - посол

КИЕВ. 1 января. УНН. Поставка Киеву очередного катера типа Island из США ожидается в первом квартале 2022 года. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

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"Они не сами идут, их перевозят, так что здесь мы немного зависим от транспорта, но это точно I квартал 2022 года", - сказала Маркарова.

Посол также подтвердила, что в этом году ожидаются поставки в Украину американских катеров типа Mark VI.

"Это сейчас тоже в обсуждении. Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы, и все остальное для того, чтобы было больше", - добавила Маркарова.

Напомним

В декабре 2021 года командующий ВМС страны Алексей Неижпапа сообщал, что в распоряжении ВМС Украины уже находятся четыре катера типа Island - "Славянск", "Старобельск", "Суммы" и "Фастов", также еще один катер готовят к передаче. После его прибытия в Украину намечено сформировать первый катерный дивизион из американских судов.