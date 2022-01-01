Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,28 0,0000  EUR: 30,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14325

Украина в первом квартале 2022 года ждет поставок из США очередного катера типа Island - посол

Украина в первом квартале 2022 года ждет поставок из США очередного катера типа Island - посол

КИЕВ. 1 января. УНН. Поставка Киеву очередного катера типа Island из США ожидается в первом квартале 2022 года. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

Цитата

"Они не сами идут, их перевозят, так что здесь мы немного зависим от транспорта, но это точно I квартал 2022 года", - сказала Маркарова.

Посол также подтвердила, что в этом году ожидаются поставки в Украину американских катеров типа Mark VI.

"Это сейчас тоже в обсуждении. Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы, и все остальное для того, чтобы было больше", - добавила Маркарова.

Напомним

В декабре 2021 года командующий ВМС страны Алексей Неижпапа сообщал, что в распоряжении ВМС Украины уже находятся четыре катера типа Island - "Славянск", "Старобельск", "Суммы" и "Фастов", также еще один катер готовят к передаче. После его прибытия в Украину намечено сформировать первый катерный дивизион из американских судов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, посол, катера
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.