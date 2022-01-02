В Нью-Йорке новый мэр занял пост

КИЕВ. 2 января. УНН. Новый, 110-й мэр Нью-Йорка 61-летний демократ Эрик Адамс официально занял должность сразу после встречи нового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Эрика Адамса.

Детали

Как известно, Адамс стал вторым в истории мегаполиса чернокожим градоначальником. Присягу на Таймс-сквер он принимал на семейной Библии и с фотографией матери, которая ушла из жизни в 2020 году.

Бывший капитан полиции и глава округа Бруклин пообещал вернуть Нью-Йорк к прошлой жизни.

Адамс, сын уборщицы, в прошлом — сенатор в законодательном органе штата, президент района Бруклин, назвал себя “будущим Демократической партии”.

Сойдя со сцены, Адамс провозгласил: “Нью-Йорк вернулся”.

В свой первый день на посту мэра Адамс навестил в больнице полицейского, который в субботу получил ранение в Гарлеме (в него выстрелили, когда тот спал в своей машине в перерыве между двумя рабочими изменениями).

Также городской голова стал свидетелем уличной драки, когда ждал поезд метро по дороге в мэрию. По его словам, он позвонил на номер 911, чтобы вызвать полицию. ”У меня нападение — трое мужчин, — сказал он диспетчеру, а потом представился: — Адамс, мэр Адамс".

Как сообщают СМИ, Адамс рано просыпается, придерживается веганской диеты и в целом является сторонником здорового образа жизни. Подчеркивается, что он хочет получить свою первую зарплату в биткоинах.