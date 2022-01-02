Сегодня состоятся переговоры Зеленского и Байдена

КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня, 2 января, состоятся переговоры Президента США Джо Байдена и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом глава государства подтвердил в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе”, - написал гарант.

Добавим

Как сообщили сегодня американские СМИ, в Белом Доме заявили, что Джо Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 2 января.

Как сообщила в своем Twitter журналист AP Дарлин Супервил, стороны обсудят наращивание военной силы на границе Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором обсудил будущее взаимодействие с Россией. Как информирует прессслужба Госдепа, Альянс готов к содержательному диалогу с Москвой, и в то же время является единственным в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины.