В ОП сообщили время переговоров Зеленского и Байдена

КИЕВ. 2 января. УНН. Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится после 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщил в Facebook спикер Зеленского Сергей Никифоров, передает УНН.

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"Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам только хороших новостей в 2022-м году! Одна из таких - уже совсем скоро. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", - написал Никифоров.

Что было раньше

Вечером в четверг, 30 декабря, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. Инициатором этого разговора была Москва. Во время разговора глава Белого дома был дома в штате Делавэр. Диалог длился 50 минут.

Это была уже вторая беседа президентов этого месяца. До этого Путин и Байден общались 7 декабря - тогда разговор состоялся в режиме видеоконференции. При этом лидеры затронули двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, кибербезопасность, а также ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.