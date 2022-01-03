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Байден и Зеленский завершили телефонный разговор: первые подробности

Байден и Зеленский завершили телефонный разговор: первые подробности

КИЕВ. 3 января. УНН. 2 января, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили ситуацию на украино-российской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

Согласно заявлению Белого Дома, Байден сказал, что США и союзники дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину, а также выразил поддержку мерам по “укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе”.

Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину.

Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям по двустороннему диалогу по стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в ОБСЕ.

Цитата

“Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципа „ничего об Украине без Украины“. Он выразил поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мер укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата”, — сообщает Белый дом.

Напомним

30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели переговоры в телефонном режиме. Переговоры продолжались около 50 минут.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден
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