“Разговор с Байденом доказывает особый характер наших отношений, ценим непоколебимую поддержку” — Зеленский

КИЕВ. 3 января.УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

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“Первый международный разговор года (с Байденом — ред.) Доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия (Украины и США — ред.) И партнеров по сохранению мира в Европе и недопущения дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непоколебимую поддержку (Украины — ред.)”.

Напомним

2 января, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили ситуацию на украино-российской границе.