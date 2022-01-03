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“Разговор с Байденом доказывает особый характер наших отношений, ценим непоколебимую поддержку” — Зеленский

“Разговор с Байденом доказывает особый характер наших отношений, ценим непоколебимую поддержку” — Зеленский

КИЕВ. 3 января.УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

Цитата

“Первый международный разговор года (с Байденом — ред.) Доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия (Украины и США — ред.) И партнеров по сохранению мира в Европе и недопущения дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непоколебимую поддержку (Украины — ред.)”.

Напомним

2 января, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили ситуацию на украино-российской границе.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден, Владимир Зеленский
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