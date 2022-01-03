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Ермак прокомментировал разговор Байдена и Зеленского

Ермак прокомментировал разговор Байдена и Зеленского

КИЕВ. 3 января. УНН. Украина и США будут использовать все возможности для дальнейшего предотвращения эскалации ситуации на границе с РФ. Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Владимир Зеленский только что поговорил с Джозефом Байденом. Сейчас самое главное-предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого”, — говорится в заметке.

Детали

Ермак поблагодарил американских партнеров за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Также он подчеркнул, что частота контактов высшего уровня Украины и США говорит о “беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании”.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден, Владимир Зеленский
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