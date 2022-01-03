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Глава Пентагона заразился коронавирусом

Глава Пентагона заразился коронавирусом

КИЕВ. 3 января. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом. Его тест дал положительный результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пентагон.

Цитата

“Сегодня утром мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я запросил тестирование после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске”, — говорится в заявлении главы военного ведомства.

Детали

Остин отметил, что у него “легкие симптомы”, он следует всем рекомендациям врача и намерен соблюдать карантин дома в течение следующих пяти дней. Остин уточнил, что “сохраняет за собой все полномочия” министра обороны и, “насколько это возможно”, намерен в виртуальном формате участвовать в ключевых встречах и мероприятиях.

“Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня при необходимости”, — указывается в заявлении.

Министр уже проинформировал о своем диагнозе других представителей руководства Пентагона, а также президента США Джо Байдена.

“Моя последняя встреча с Байденом состоялась во вторник, 21 декабря, более чем за неделю до того, как у меня начали проявляться первые симптомы. Мой тест на коронавирус в то утро был отрицательным. Пентагон я не посещал с четверга”, — подчеркнул он.

Также Остин напомнил, что ранее был полностью привит от коронавируса. Третью дозу вакцины он получил в октябре.

Источник: УНН
Теги: Пентагон, Коронавирус
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