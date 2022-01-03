Россия проведет обучение стратегических ядерных сил

КИЕВ. 3 января. УНН. Россия планирует провести стратегические командно-штабные обучение “Гром”, которые будут охватывать все три компонента стратегических ядерных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

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“Учения“ Гром” с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что учения были запланированы на фоне предстоящих переговоров России и НАТО по “гарантиям безопасности”.

Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты дальней авиации ВКС РФ.