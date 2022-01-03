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Шольц хочет встретиться с Путиным в январе: на повестке дня Украина и газовый вопрос - СМИ

Шольц хочет встретиться с Путиным в январе: на повестке дня Украина и газовый вопрос - СМИ

Олаф Шольц

КИЕВ. 3 января. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен выстроить "с нуля" отношения с Россией и собирается взять этот вопрос под собственный контроль. Глава правительства ФРГ хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в январе. На повестке дня вопрос Украины, а также газовый вопрос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Bild.

Детали

Как пишет газета, опираясь на неназванные источники, немецкий канцлер "стремится к новому началу" в отношениях с Кремлем. Вопросы, которые Шольц хочет обсудить, коснутся газовых отношений и вопроса Украины.

Сообщается, что встреча готовится уже несколько недель под руководством внешнеполитического советника канцлера Йенса Плетнера.

Газета также пишет, что такое положение дел оставляет “за бортом “зеленых”, которые критически настроены в отношении России, преимущественно в вопросах внешней политики и "Северного потока-2".

Дополнение

В конце декабря сообщалось, что советник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плетнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак намерены в начале января 2022 года обсудить Украину.

Отметим, что Олаф Шольц заявил о последствиях для газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения российских войск на территорию Украины.

Шольц призвал Россию уважать принцип нерушимости границ, добавив, что Евросоюз и НАТО должны ясно показать, что этот принцип должны уважать все.

Ранее Олаф Шольц выразил обеспокоенность по поводу размещения российских войск на границе с Украиной, добавив, что создание угрозы Киеву стало бы неприемлемым сценарием.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия
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