Через полсуток: в ОП вышли с официальным сообщением о разговоре Зеленского и Байдена

КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом, который длился более полутора часов. Об этом информирует Офис Президента, приводя детали - через 12 часов после разговора, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ключевой темой переговоров была ситуация на востоке и на границах Украины. В том числе, Владимир Зеленский поздравил активную роль США в ее урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мероприятий.

Цитата:

“Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседания Комиссии Украина — НАТО”, — заявил Глава Украинского государства.

Он выразил благодарность за поддержку президентом США принципа “ничего об Украине без Украины”, а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае совершения Россией агрессии против нашего государства.

Стороны также обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и подчеркнули важность дальнейших дипломатических усилий.

“Сегодня речь идет о будущем не только Украины, а и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях”, — отметил Владимир Зеленский.

Лидеры двух государств также, как указано, обсудили экономические и энергетические вызовы в сфере безопасности. Зеленский проинформировал Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации.

Во время разговора, как сообщается, в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных стремлений.

Дополнение

2 января президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили ситуацию на украинско-российской границе. Первым об этом сообщил Белый дом - примерно 12 часов назад.

После переговоров с американским лидером, Зеленский заявил, что разговор с Байденом доказывает особый характер украинско-американских отношений.