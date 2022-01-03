"Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр": в Украине хотят создать новые нацпарки

КИЕВ. 3 января. УНН. В Украине инициируют создание национальных природных парков “Пуща Радзивилла”, “Куяльницкий” и “Холодный Яр”, а также увеличение границ территорий заповедников и парков. Соответствующие указы подписал Президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на информацию Офиса Президента.

Детали

В частности, Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных природных парков “Пуща Радзивилла”, “Куяльницкий” и “Холодный Яр”, а также увеличение границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка “Меотида”, национального природного парка “Вижницкий” и ботанического заказника общегосударственного значения “Староманзирский”.

Так, указом Президента № 2/2022 предусмотрено создание на территории Черкасской области национального природного парка “Холодный Яр” (Черкасский район), в состав которого передается в постоянное пользование 6,8 тыс. га земель государственной собственности.

Указом № 3/2022 на территории Березовского и Одесского районов Одесской области создается национальный природный парк “Куяльницкий”. В его территорию включается 10,8 тыс. га земель государственной и коммунальной собственности.

Указом № 4/2022 предусмотрено создание на территории Сарненского района Ровенской области национального природного парка “Пуща Радзивилла”, в состав которого включается 24 тыс. га земель государственной собственности.

Парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кроме того, указом № 5/2022 изменены пределы территории Карпатского биосферного заповедника, в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель, изымаемых у госпредприятий “Мокрянское лесоохотничье хозяйство”, “Брустурянское лесоохотничье хозяйство”, “Хустское лесное опытное хозяйство”, “Великобычковское лесоохотничье хозяйство”, “Раховское лесное опытное хозяйство”.

В соответствии с указом № 6/2022, согласовано включение в территорию национального природного парка “Вижницкий” 131 га земель государственной собственности на территории Вижницкого района Черновицкой области, а в территорию ботанического заказника общегосударственного значения “Староманзирский” — 99 га земель государственной собственности на территории Болградского района Одесской области.

Указом № 7/2022 к территории национального природного парка “Меотида” предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности, расположенных за пределами поселка городского типа Ялта, сел Мелекино, Урзуф Мангушской поселковой территориальной общины Мариупольского района Донецкой области.

Согласно документам, Кабинет министров должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок положения о новосозданных парках и внести изменения в положения об указанных природоохранных объектах, границы которых были расширены.

Правительство также должно до 2024 года решить вопрос о предоставлении земель.

Дополнение

В феврале 2021 года правительство поддержало проект указа Президента Украины о создании национального природного парка “Пуща Радзивилла”, в марте правительство согласовало проект Зеленского о создании Национального природного парка “Куяльницкий” в Одесской области.