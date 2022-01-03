Встреча Козака с представителями Германии и Франции состоится 6 января - росСМИ

КИЕВ. 3 января. УНН. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС, которое ссылается на источник в российской администрации.

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"Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по нормандскому формату - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны", - говорится в сообщении.

В "нормандский формат" урегулирования ситуации на Донбассе входят Украина, Россия, Франция и Германия. Об Украине в контексте этих переговоров в РФ не упомянули.

Ранее

Немецкая сторона сообщила о том, что встреча внешнеполитического советника канцлера Германии с коллегами из Франции и РФ состоится на этой неделе.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике и его французский коллега встретятся "на этой неделе" со своим российским коллегой. Оба на этой неделе также проведут переговоры с украинским правительством, пишет издание.

Между США и их европейскими союзниками существует очень тесный контакт, подчеркнули как официальный представитель правительства, так и представитель министерства иностранных дел ФРГ, беря во внимание телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" - уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.