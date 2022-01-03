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Минск направил Киеву ноту из-за участия белорусов в марше по случаю дня рождения Бандеры

Минск направил Киеву ноту из-за участия белорусов в марше по случаю дня рождения Бандеры

КИЕВ. 3 января. УНН. Посольство Беларуси в Украине направило ноту протеста МИД Украины из-за участия белорусских оппозиционеров в марше по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры. Об этом говорится в опубликованном на сайте посольства заявлении, пишет УНН.

Детали

"Посольством Беларуси в Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением 1 января 2022 года" "массового участия" активистов белорусской оппозиции "в националистическом марше", заявили в посольстве.

В посольстве заявили о "попытках героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа".

Посольство в частности выразило "решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины".

Дополнение

1 января по центру Киева прошел многотысячный марш ко дню рождения Степана Бандеры. Марш стал уже традиционным. Киевляне и гости города вышли на марш по случаю 113-го дня рождения Степана Бандеры.

В посольстве Израиля в Украине осудили марш в честь Бандеры.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь, Степан Бандера, марш
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