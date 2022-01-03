Саакашвили грозится снова прибегнуть "к крайним формам протеста": СМИ пишут о голодовке

КИЕВ. 3 января. УНН. Если права бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили по-прежнему будут нарушаться, он прибегнет к крайним формам протеста. Об этом заявили адвокаты после встречи со своим подзащитным в руставской тюрьме, пишет УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Детали

Адвокат Бека Басилая, к примеру, заявил, что группе независимых врачей все еще не позволяют навестить Саакашвили — хотя “в этом есть острая необходимость”. В то же время, утверждает адвокат, на его встречах с экс-президентом не соблюдалась конфиденциальность: “Все контролируется, что является нарушением права защиты”.

Защитник Шота Тутберидзе, как указано, заявил, что действия Специальной пенитенциарной службы могут привести к необратимому ухудшению состояния здоровья третьего президента и даже к его смерти. Именно поэтому адвокаты Саакашвили озвучили ультиматум: “Если эти проблемы не будут решены до 6 января и пенитенциарная служба с полным пренебрежением закона продолжит нарушать права политзаключенного, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, впрочем, на данном этапе уточнить не могу”.

Однако, "Эхо Москвы" со ссылкой на того же Тутбердзе пишет, что “бывший президент Грузии намерен возобновить голодовку, если ему не разрешат лечиться у иностранных специалистов”.

Контекст

Михаила Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Так, 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В заключении отметили, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призывали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

Однако 30 декабря стало известно, что Саакашвили из военного госпиталя перевезли назад в тюрьму в Рустави.