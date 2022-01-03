Мать задержанного в Италии украинского режиссера Лавренчука надеется, что его не экстрадируют в Россию

КИЕВ. 3 января. УНН. Мать задержанного в Италии украинского режиссера Евгения Лавренчука Ирина Лавренчук надеется, что ее сына не экстрадируют в Россию. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

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“Я ожидаю возвращения сына в Украину, что его не выдаст Италия в Россию”, — сказала женщина в комментарии изданию.

Ирина Лавренчук, проживающая во Львове, говорит, что общалась с сыном в последний раз 15 декабря. По ее словам, сын возвращался из Тель-Авива во Львов через итальянский город Неаполь.

“Он в Италию специально не поехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в Неаполе. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, имеет итальянского адвоката. Как нам рассказал консул, Евгений ‒ в боевом настроении. Я не могла представить такой ситуации, которая произошла с сыном”, ‒ говорит Ирина Лавренчук.

Ирина Лавренчук рассказала, что ее сын учился в Москве на курсе известного режиссера, родом из Львова, Романа Виктюка. После учебы он в Москве создал Польский театр и работал в нем.

“В 2014 году, когда началась война в Украине, сын вернулся в Украину в знак несогласия с агрессией путинского режима”, ‒ говорит Ирина Лавренчук.

Добавим

Сейчас, как заявил в комментарии УНН спикер МИД Олег Николенко, украинские консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями, чтобы выяснить причины задержания Евгения Лавренчука и защиты его интересов. 31 Декабря украинца посетил консул.

Контекст

Ранее в сети, в частности в Facebook-группе Free Eugene Lavrenchuk, появилось сообщение о задержании 17 декабря в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука.

По неподтвержденным сообщениям в сети, российская сторона якобы настаивает, что Лавренчук восемь лет назад совершил на территории России какое-то правонарушение. От самого Лавренчука никаких публичных заявлений нет, последний раз в сети 15 декабря он писал, что летит из Израиля в Неаполь (Италия). Получить комментарии от российской стороны пока возможности нет.