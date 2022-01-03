Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на границе Украины и РФ

КИЕВ. 3 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник обсудил по телефону с представителями стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) ситуацию на границе между Украиной и Россией, а также стягивание войск на границу со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает УНН.

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“Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующую ситуацию наращивание Россией сил вдоль границы с Украиной, необходимость единой и решительной позиции и готовности НАТО в вопросе коллективной обороны союзников, а также трансатлантического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес”, — говорится в тексте.

“Госсекретарь подтвердил приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами в рамках усилий по деэскалации путем сдерживания, обороны и диалога”, — отметил Прайс. “Они также выразили солидарность с Литвой перед усилением политического давления и экономического принуждения со стороны КНР”, — говорится в заявлении.