Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на границе Украины и РФ
КИЕВ. 3 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник обсудил по телефону с представителями стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) ситуацию на границе между Украиной и Россией, а также стягивание войск на границу со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает УНН.
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“Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующую ситуацию наращивание Россией сил вдоль границы с Украиной, необходимость единой и решительной позиции и готовности НАТО в вопросе коллективной обороны союзников, а также трансатлантического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес”, — говорится в тексте.
“Госсекретарь подтвердил приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами в рамках усилий по деэскалации путем сдерживания, обороны и диалога”, — отметил Прайс. “Они также выразили солидарность с Литвой перед усилением политического давления и экономического принуждения со стороны КНР”, — говорится в заявлении.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.
Москва презентовала свой график переговорам с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.
Украина заявила о желании участвовать в консультациях.