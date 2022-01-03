Россия представляет угрозу для Европы и НАТО - эстонский министр обороны

КИЕВ. 3 января. УНН. Европа и НАТО сталкиваются с явной угрозой со стороны России, заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время празднования годовщины окончания войны за независимость страны от Советской России. Слова приводятся на сайте министерства обороны Эстонии, передает УНН.

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По словам Лаанета, безопасность Европы и НАТО сталкивается с явной угрозой со стороны России, которая не позволяет другим государствам “жить мирно и демократично”. “Другие страны просто рассматриваются как территории, которые нужно завоевать, а не как независимые государства, народы которых имеют свой собственный язык и культуру и неотъемлемое право выбирать направление своего развития и партнеров”, — сказал министр.

Выступая на церемонии, Лаанет также отметил, что Эстония имеет сильных союзников, которые помогают ей сохранять мир.

Контекст

3 января в стране вспоминают тех, кто погиб во время войны за независимость против Советской России. Конфликт начался в ноябре 1918 года и завершился 3 января 1920 года после подписания мирного договора в конце декабря 1919 года.

В декабре прошлого года президент Эстонии Алар Карис заявил, что США и странам НАТО не следует рассматривать предложения России по гарантиям безопасности, которые включают нерасширение альянса на восток. “Об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи”, — заявил президент Эстонии. Карис назвал пожелания России “командами”.