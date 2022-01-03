Россия представляет угрозу для Европы и НАТО - эстонский министр обороны
КИЕВ. 3 января. УНН. Европа и НАТО сталкиваются с явной угрозой со стороны России, заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время празднования годовщины окончания войны за независимость страны от Советской России. Слова приводятся на сайте министерства обороны Эстонии, передает УНН.
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По словам Лаанета, безопасность Европы и НАТО сталкивается с явной угрозой со стороны России, которая не позволяет другим государствам “жить мирно и демократично”. “Другие страны просто рассматриваются как территории, которые нужно завоевать, а не как независимые государства, народы которых имеют свой собственный язык и культуру и неотъемлемое право выбирать направление своего развития и партнеров”, — сказал министр.
Выступая на церемонии, Лаанет также отметил, что Эстония имеет сильных союзников, которые помогают ей сохранять мир.
Контекст
3 января в стране вспоминают тех, кто погиб во время войны за независимость против Советской России. Конфликт начался в ноябре 1918 года и завершился 3 января 1920 года после подписания мирного договора в конце декабря 1919 года.
В декабре прошлого года президент Эстонии Алар Карис заявил, что США и странам НАТО не следует рассматривать предложения России по гарантиям безопасности, которые включают нерасширение альянса на восток. “Об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи”, — заявил президент Эстонии. Карис назвал пожелания России “командами”.
Добавим
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.
Москва презентовала свой график переговорам с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.
Украина заявила о желании участвовать в консультациях.