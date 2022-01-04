В США заявили о скором принятии санкций против “Северного потока-2”

КИЕВ. 4 января. УНН. В Республиканской партии США уверены, что сенат примет законопроект о санкциях в отношении газопровода “Северный поток-2”, пишет издание Politico со ссылкой на собственный источник, передает УНН.

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“Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании”, — цитирует издание неназванного старшего помощника одного из сенаторов-республиканцев.

Детали

Politico напоминает, что для принятия законопроекта, который внес республиканец Тед Круз, нужны 60 голосов, и, следовательно, поддержка по меньшей мере десяти демократов. В палате заседают 100 сенаторов: 50 от Республиканской партии и 50 от Демократической.

Издание подтверждает, что сенаторы проголосуют по законопроекту о санкциях до 14 января. Документ предусматривает вступление в силу санкций в течение 15 дней после окончательного утверждения закона. При этом, если президент откажется вводить санкции, то, согласно положениям документа, это может сделать Конгресс.

Согласно принятой в США процедуре, после утверждения сенатом законопроект поступит в палату представителей, а затем — на подпись президенту, после чего вступит в силу закона.

О том, что сенат рассмотрит законопроект Круза о санкциях против “Северного потока-2” к 14 января, заявил в декабре лидер демократов в палате Чак Шумер. Вопрос о голосовании стал предметом торга между двумя партиями: как сообщало издание Hill, демократы согласились рассмотреть инициативу Круза в обмен на его отказ от блокировки кандидатур для назначения на 32 правительственные должности.

Напомним

Строительство трубопровода из России в Европу “Северный поток-2” завершили в октябре. Его планировалось завершить в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США, из-за которых часть партнеров вышла из проекта. Сейчас газопровод готов к запуску и ожидает разрешения немецкого и европейского регуляторов. Федеральное сетевое агентство Германии 16 декабря заявило, что решения по сертификации газопровода в первой половине 2022 года не ожидается.