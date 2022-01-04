Президент Литвы выступил за отмену ЧП на границе с Беларусью

КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил отменить на границе с Беларусью чрезвычайное положение, введенное из-за миграционного кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tv3.lt.

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"Я думаю, что действительно есть смысл рассмотреть вопрос об отмене чрезвычайного положения в ситуации, в которой мы находимся сейчас, поскольку это мощный инструмент, который нужно использовать в определенных исключительных обстоятельствах", — отметил Науседа.

Президент сказал, что "проблема мигрантов сейчас решена" и ЧП снова введут, если ситуация осложнится.

В связи с введением чрезвычайного положения на границе с Беларусью сейм заблокировал внесение поправок в конституцию в связи с прямыми выборами этого года. Конституцию не могут изменить во время ЧП или войны.

"Сейчас мы могли бы переломить эту ситуацию и начать работу по изменению конституции, потому что выборы прямых мэров - это отложенный вопрос... его должны решить как можно быстрее", — добавил Науседа.

Парламент согласовал поправки в конституцию в октябре, но сейчас не может проголосовать за их принятие.

В апреле конституционный суд заявил, что прямые выборы мэров невозможны без внесения изменений в конституцию. Литовские политики работают над тем, чтобы как можно быстрее принять поправки в конституцию и подготовиться к местным выборам.

Добавим

В этом году в Литву прибыло более 4,2 тыс. мигрантов. Литва обвиняет минский режим в организации миграционных потоков, называя это гибридной агрессией.

Чрезвычайное положение в Литве на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса ввели 10 ноября, оно продлится до 14 января.