НАТО собирает внеочередное заседание из-за наращивания военной мощи РФ возле Украины

КИЕВ. 4 января. УНН. Внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО состоится в Брюсселе 7 января для обсуждения наращивания военной мощи России в Украине и вокруг нее и другие вопросы. Такой пресс-релиз в Альянсе распространили во вторник, пишет УНН.

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"Внеочередное заседание Североатлантического совета (САС) на уровне министров иностранных дел состоится в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности", - сообщили в Альянсе.

Детали

Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ожидается, что встреча начнется 7 января в 15 часов по Киеву. Также Генеральный секретарь, согласно плану, проведет после встречи брифинг для прессы.

Ранее сегодня в НАТО подтвердили специальную встречу с РФ - заседание Совета Россия-НАТО - 12 января на фоне ситуации вокруг Украины.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" - уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу "гарантий безопасности" - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.