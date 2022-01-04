Парламент Италии в конце января будет выбирать нового президента

КИЕВ. 4 января. УНН. Италии и региональные представители начнут голосование за нового главу государства 24 января. Об этом Facebook сообщил глава нижней палаты парламента Роберто Фико, передает УНН.

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"Я созвал парламент на общее заседание по выборам президента республики 24 января в 15:00", - написал он.

Всего 1009 выборщиков из Сената и Палаты депутатов, в том числе 58 региональных представителей, проголосуют тайно в серии туров голосования. В первых трех раундах голосования для избрания президента требуется большинство в две трети голосов. Начиная с четвертого раунда, требуется лишь абсолютное большинство.

По данным издания Ansa, бывший премьер-министр правоцентристов Сильвио Берлускони убежден, что имеет достаточно поддержки, чтобы стать следующим главой государства.

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Действующий премьер-министр Марио Драги является фаворитом на этот пост. Другие потенциальные претенденты: бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, бывший спикер нижней палаты Пьер Фердинандо Казини, бывший премьер-министр Джулиано Амато и нынешний министр юстиции Марта Картабиа.

Новый президент заменит действующего Серджо Матареллу на 7-летний срок, будет отвечать за официальное назначение премьер-министра и гарантировать соблюдение итальянской конституции.