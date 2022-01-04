Штайнмайер приближается ко второму президентскому сроку после поддержки "зеленых"

КИЕВ. 4 января. УНН. Немецкие "зеленые" во вторник поддержали Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, в результате чего он имеет все шансы остаться у власти еще на пять лет, пишет УНН со ссылкой на Politico.

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"Штайнмайер - очень хороший и уважаемый федеральный президент, который заслужил множество преимущиств для нашей страны в свой первый президентский срок", - заявили "зеленые" во вторник.

"Мы убеждены, что он продолжит поддерживать и направлять наше общество на трудном пути выхода из пандемии", - сказано в заявлении.

Детали

Штайнмайер, занимающий пост президента Германии с 2017 года, является на данній момент единственным кандидатом, претендующим на переизбрание в преддверии голосования 13 февраля.

Как сообщается, несмотря на спекуляции касательно соперника от консервативного альянса ХДС/ХСС, ни один кандидат не был выдвинут.

Социал-демократическая партия (СДПГ) и Свободная демократическая партия (СвДП) ранее также выразили поддержку Штайнмайеру, так что его кандидатура имеет все шансы на победу. В этом случае он будет исполнять обязанности президента Германии еще пять лет.

Для победы Штайнмайеру необходимо абсолютное большинство голосов в Федеральном собрании, состоящем из 1 472 членов, в первых двух голосованиях. В случае проведения третьего голосования будет достаточно простого большинства.

Добавим

В мае прошлого года стало известно, что Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен баллотироваться на второй срок.

Дополнение

Франк-Вальтер Штайнмайер является членом Социал-демократической партии Германии, до своего президентства он возглавлял министерство иностранных дел страны.

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